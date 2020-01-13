Башкирия в 2020г сохранит господдержку малого бизнеса на селе на уровне 1 млрд рублей

13.01.20 11:02

© РИА Новости. Владимир Трефилов

13 января. Interfax-Russia.ru - Правительство Башкирии в 2020 году планирует сохранить объем господдержки малого бизнеса на территории сельских поселений на уровне 1 млрд рублей, сообщил заместитель премьер-министра регионального правительства Ильшат Фазрахманов на оперативном правительственном совещании в понедельник.

"В целях развития малого бизнеса на селе впервые был выделен почти 1 млрд рублей в рамках реализации национальных проектов, грантовых программ и программы по поддержке местных инициатив - ДГП. (. . .) В этом году суммы в таких же объемах предусматриваются", - сказал он.

По итогам минувшего года на территории республики было создано 108 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 129 фермерских хозяйств, 620 рабочих мест, кроме того, 33 фермерских хозяйства и кооператива обновили технику и приобрели оборудование.

"Средства распределяются честно, по справедливости: чем лучше представленный инициаторами с мест проект, чем активней его защищают, тем больше шансов получить господдержку", - отметил Фазрахманов.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по количеству созданных сельскохозяйственных кооперативов за 2018-2019 годы "мы занимаем первое место: 16% от всех созданных в стране новых кооперативов - это башкирские объединения", добавил он.

Кроме того, в рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" в 2019 году на развитие инфраструктуры сел направлено более 1,2 млрд рублей, в том числе 692,8 млн рублей федеральных средств. Более 816 млн рублей субсидий получили 840 сельских семей на улучшение жилищных условий, были построены и введены в эксплуатацию 8 объектов газо- и 11 объектов водоснабжения, 4 фельдшерско-акушерских пункта, были реализованы 3 проекта по поддержке местных инициатив граждан (строительство многофункциональных спортивных площадок).

Планируется, что на развитие инфраструктуры башкирских сел в 2020-2022 году будет направлено 4,7 млрд рублей, в том числе 3,026 млрд рублей из федерального бюджета. Ожидается, что на эти средства будет профинансировано, в частности, строительство 24 объектов водоснабжения, 24 объектов газоснабжения, 8 фельдшерских пунктов, реализация 11 проектов компактной жилищной застройки, 5 проектов комплексного развития сельских поселений.