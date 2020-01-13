Компенсации за потерю урожая при наводнении под Иркутском выплатят до февраля

13.01.20 11:18

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

13 января. Interfax-Russia.ru - Жителям Иркутской области до 1 февраля выплатят компенсацию за потерю урожая на приусадебных участках в результате масштабного наводнения летом 2019 года, сообщил врио губернатора Игорь Кобзев на оперативном совещании в понедельник.

"Мы согласовали выплачивать по 10 тыс. рублей", - сказал Кобзев.

Средства на эти цели в объеме 135 млн рублей перераспределены в бюджете.

По данным правительства региона, всего в Прибайкалье из-за наводнения лишились урожая владельцы 13,5 тыс. участков.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.