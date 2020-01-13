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13.01.20 11:26
Председатель коллегии адвокатов в Волгограде задержан за мошенничество
"В феврале прошлого года в возглавляемую подследственным коллегию адвокатов был принят стажер. Председатель коллегии предложил претенденту за 130 тыс. рублей оказать содействие в успешном прохождении квалификационного испытания", - рассказала Рудник.
По ее словам, о махинациях наставника волгоградец узнал после экзамена на получение статуса адвоката. Выяснилось, что, получив деньги, руководитель и не собирался договариваться с коллегами.
"Во время допроса 42-летний мужчина полностью признал свою вину", - отметила Рудник.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).
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