Председатель коллегии адвокатов в Волгограде задержан за мошенничество

13.01.20 11:26

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 января. Interfax-Russia.ru - Председатель адвокатской коллегии в Волгограде стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник в понедельник.

"В феврале прошлого года в возглавляемую подследственным коллегию адвокатов был принят стажер. Председатель коллегии предложил претенденту за 130 тыс. рублей оказать содействие в успешном прохождении квалификационного испытания", - рассказала Рудник.

По ее словам, о махинациях наставника волгоградец узнал после экзамена на получение статуса адвоката. Выяснилось, что, получив деньги, руководитель и не собирался договариваться с коллегами.

"Во время допроса 42-летний мужчина полностью признал свою вину", - отметила Рудник.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество).