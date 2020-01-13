|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.01.20 11:36
В Кузбассе 268 горняков шахты "Заречная" вновь не вышли на работу из-за долгов по зарплате
По его словам, в соответствии с трудовым кодексом заявления о невыходе на самой шахте "Заречная" написали 135 человек, на шахтоучастке "Октябрьский" (работает в составе "Заречной") - 133 человека. Всего на предприятии работает 2 тыс. 423 человек.
В настоящее время задолженность по зарплате на "Заречной" составляет 74 млн рублей (за декабрь и часть ноября 2019 года). При этом часть долга планируется погасить до конца текущей недели.
Как сообщалось, в ноябре и декабре часть шахтеров "Заречной" уже приостанавливала работу из-за долгов по зарплате. В частности, в декабре число не вышедших работников достигало 200.
Также в декабре приостанавливали работу горняки шахты "Алексиевская" (также находится в конкурсном производстве, ранее входила в одну группу с "Заречной"), в настоящее время коллектив предприятия работает в полном составе.
Шахты "Заречная" и "Алексиевская" добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках сократились со $120 за 1 тонну в июле 2018 года до $66 в августе-сентябре 2019 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket