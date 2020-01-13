В Кузбассе 268 горняков шахты "Заречная" вновь не вышли на работу из-за долгов по зарплате

13.01.20 11:36

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 января. Interfax-Russia.ru - Более 260 горняков шахты "Заречная" (Кемеровская область, находится в конкурсном производстве) уведомили о невыходе на работу с понедельника из-за долгов по зарплате, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" конкурсный управляющий шахты Григорий Третьяк.

По его словам, в соответствии с трудовым кодексом заявления о невыходе на самой шахте "Заречная" написали 135 человек, на шахтоучастке "Октябрьский" (работает в составе "Заречной") - 133 человека. Всего на предприятии работает 2 тыс. 423 человек.

В настоящее время задолженность по зарплате на "Заречной" составляет 74 млн рублей (за декабрь и часть ноября 2019 года). При этом часть долга планируется погасить до конца текущей недели.

Как сообщалось, в ноябре и декабре часть шахтеров "Заречной" уже приостанавливала работу из-за долгов по зарплате. В частности, в декабре число не вышедших работников достигало 200.

Также в декабре приостанавливали работу горняки шахты "Алексиевская" (также находится в конкурсном производстве, ранее входила в одну группу с "Заречной"), в настоящее время коллектив предприятия работает в полном составе.

Шахты "Заречная" и "Алексиевская" добывают уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках сократились со $120 за 1 тонну в июле 2018 года до $66 в августе-сентябре 2019 года.