Инспекторы Госадмтехнадзора проверят крещенские купели в Подмосковье

13.01.20 11:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 января. Interfax-Russia.ru - В преддверии празднования Крещения, инспекторы Госадмтехнадзора Московской области проведут надзорные мероприятия по проверке содержания прилегающих территорий и купелей, сообщает пресс-служба подмосковного ведомства.

"В течение недели сотрудники ведомства проследят, чтобы были очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта возле иорданей, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания. Кроме того, инспекторы проследят за чистотой и порядком в местах крещенских погружений", - цитирует начальника Госадмтехнадзора Московской области Олега Баженова пресс-служба.

Традиционно, в Подмосковье готовят около 200 мест для купаний на Крещение.

За безопасностью граждан будут следить порядка двух тысяч человек.