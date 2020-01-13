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13.01.20 11:45
Бюджет Нижегородской области в 2019г исполнен с профицитом 0,1% от доходов
Министерство финансов Нижегородской области сообщает, что, по оперативным данным, по итогам 2019 года доходы облбюджета получены в объеме 179,3 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы - в сумме 145,9 млрд рублей (рост на 8,6% по сравнению с 2018 годом). Расходы областного бюджета исполнены в объеме 179,1 млрд рублей.
"Нам удалось привлечь беспрецедентный для региона объем федеральных средств. Так, безвозмездные поступления из федерального бюджета в 2019 году составили более 32 млрд рублей, а в 2020 году составят уже более 40 млрд рублей. Это почти на 8 млрд рублей больше уровня прошлого года. Работаем над тем, чтобы в течение года эта сумма стала еще больше", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина.
В консолидированный бюджет области на 1 января 2020 года поступило 213,8 млрд рублей доходов, что превышает показатель по итогам 2018 года на 9,4%. Расходы консолидированного бюджета исполнены в объеме 215,1 млрд рублей. Таким образом, профицит консолидированного бюджета составил 1,3 млрд рублей или 0,6% от доходов.
Как сообщалось, бюджет Нижегородской области на 2020-2022 годы сформирован бездефицитным. Доходы и расходы областного бюджета на 2020 год запланированы в размере 194,6 млрд рублей, на 2021 год - 198,1 млрд рублей, на 2022 год - 201,3 млрд рублей.
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