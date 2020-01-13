Карантин по АЧС досрочно отменили в двух районах Новгородской области

13.01.20 11:57

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 января. Interfax-Russia.ru - Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) досрочно сняли в Волотовском и Солецком районах Новгородской области в связи с отсутствием распространения инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Инфекция была выявлена 7 декабря у двух кабанов в местном охотничьем хозяйстве. Ограничительные мероприятия должны были продлиться до 7 февраля, однако областная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия решила снять карантин досрочно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что полный комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий позволил ликвидировать очаг АЧС. "Ситуация не вызывает опасений", - добавили в правительстве.

Как сообщалось, вспышка АЧС в этих районах Новгородчины стала в регионе тринадцатой в 2019 году. 6 декабря на территории Ратицкого сельского поселения, в 1 км севернее д.Гумнище, на участке охотничьих угодий добыты два диких кабана, в биоматериале которых обнаружен вирус АЧС. Карантин действовал на территории поселения Волот, Ратицкого сельского поселения Волотовского района и Выбитского сельского поселения Солецкого района.

Самой тяжелой в прошлом году по последствиям оказалась сентябрьская вспышка на крупном животноводческом предприятии "НовСвин" под Великим Новгородом. Здесь были уничтожены около 36 тыс. свиней. В целях профилактики АЧС новгородские охотники отстреляли с 1 июня около 3 тыс. кабанов.