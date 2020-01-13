Эрмитаж и Русский музей станут участниками международной акции #MuseumSelfie

13.01.20 12:03

© РИА Новости. Сергей Пятаков

13 января. Interfax-Russia.ru - Российские музеи присоединились к международной акции #MuseumSelfie: 15 января посетители музеев по всему миру будут опубликовывать в соцсетях свои фотографии на фоне экспонатов.

"По инициативе портала "Культура.РФ" и при поддержке министерства культуры Российской Федерации отечественные музеи присоединятся к акции и предложат своим посетителям публиковать оригинальные "культурные" селфи в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В частности, акцию #MuseumSelfie поддержат Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Русский музей и многие другие.

"Для нашего музея это очень интересная, особенная акция. Она не только развлекает посетителей, но и позволяет прикоснуться к мировому культурному наследию. Если рассматривать музей как хранилище национальных и общечеловеческих шедевров, традиций, памяти, то акция, обращая внимание на сокровища музеев через селфи, тем самым осовременивает музеи", - отметила заместитель директора Русского музея по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Ольга Бабина.

На ее взгляд, "для посетителей это отличная возможность проявить свое творческое видение: каждый год среди фотографий, сделанных во время акции, мы находим множество креативных кадров, фото с юмором - а иногда и высокохудожественных снимков". "Мне кажется, было бы очень интересно однажды устроить настоящую выставку фотографий по следам #MuseumSelfie", - считает Бабина.

Хэштег акции в русскоязычном сегменте интернета - #МузейноеСелфи, в зарубежном - #MuseumSelfie. Кроме них, можно использовать также #КультурноеСелфи и #CultureSelfie: участвовать в акции могут не только сотрудники и посетители музеев, но и другие учреждения культуры.

Ежегодная международная акция #MuseumSelfie впервые прошла в январе 2014 года. Цель акции - популяризировать музеи. Ее инициаторы - авторы блога Culture Themes - подчеркивают, что флешмоб носит исключительно развлекательный характер и не должен быть политизирован.