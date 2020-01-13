Власти Ингушетии накажут "Экосистему" за несвоевременный вывоз мусора в Карабулаке

13.01.20 12:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 января. Interfax-Russia.ru - Государственные инспекторы Минприроды Ингушетии в результате рейдовых мероприятий выявили факты переполнения мусорных контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" представитель ведомства.

"По фактам переполнения контейнеров и загрязнения площадок в Карабулаке региональный оператор ООО "Экосистема" будет привлечён к административной ответственности ",- сказал собеседник агентства.

По его мнению, основной причиной несвоевременности вывоза отходов является отсутствие у действующего регионального оператора техники в достаточном количестве. Это мешает оказывать качественно услуги по сбору и транспортировке мусора на всей территории республики.

При этом представитель министерства напомнил, что в октябре 2019 года приказом Минприроды Ингушетии ООО "Экосистема" лишено статуса регионального оператора, в арбитражный суд республики подан иск о расторжении с ним соглашения.

"После расторжения соглашения планируется разбить республику на три зоны и отобрать по одному региональному оператору на каждый участок. Хочу пояснить, что лишение статуса регионального оператора не приведёт к приостановлению оказания услуги по сбору и транспортировке отходов, поскольку ООО "Экосистема" обязано продолжать работу до отбора в установленном порядке нового регионального оператора", - уточнил он.

Ранее власти Карабулака раскритиковали работу "Экосистемы" по вывозу мусора в городе.

Как отмечал исполняющий обязанности главы Карабулака Магомед-Башир Осканов, переполненные мусорные баки на территории многоквартирных домов свидетельствуют о нарушении компанией взятых на себя обязательств по вывозу твердых коммунальных отходов.

По его словам, ранее региональный оператор отказался запускать грузовики с мусором из города на территорию своего полигона.