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13.01.20 12:26

Свинокомплекс за 2,1 млрд руб. запущен в Ивановской области

© РИА Новости. Александр Кондратюк
13 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Дымовское колбасное производство" ("Дымов"), одно из крупнейших российских предприятий по производству колбас и мясных деликатесов, запустило животноводческий комплекс в поселке Петровский Гаврилово-Посадского района Ивановской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Объем привлеченных инвестиций составит более 2,1 млрд рублей, в том числе льготный кредит по линии министерства сельского хозяйства России - более 1,8 млрд рублей. В 2018 году объем инвестиций в проект составил почти 500 млн рублей, в 2019 году - более 1 млрд рублей.

В настоящее время комплекс "Петровский" работает в режиме опытной эксплуатации. Сюда завезена первая партия животных в количестве 1,4 тыс. голов, следующая поставка животных отечественной селекции ожидается в феврале, а в марте - импортных свиней из Норвегии и Нидерландов. На полную мощность животноводческий комплекс выйдет к декабрю 2020 года.

Комплекс имеет производственную мощность 7,2 тыс. тонн мяса свиней в год в живом весе, что позволит увеличить производство свинины в регионе в 3 раза. Свинокомплекс, строительство которого началось в 2018 году, занимает площадь 69 га, выполнен в виде фермы закрытого типа, состоит из девяти корпусов.

На предприятии уже трудоустроены 26 человек, в 2020 году будут трудоустроены еще 74 человека.

Компания "Дымов" основана в 2001 году. В состав группы компаний также входят три завода: в Москве, Красноярске и Дмитрове, а также три животноводческих комплекса - в Краснодарском крае, Красноярске и во Владимирской области. Указанными производствами выпускается более 300 наименований продукции.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, ООО "Дымовское колбасное производство" зарегистрировано в 2001 году в Москве. Совладельцами являются: Вадим Дымов (88,43% УК), Егор Дуда (10,46% УК), Зинаида Долгобородова (1,11% УК). По итогам 2018 года выручка компании составила 8,5 млрд рублей, чистая прибыль - 205 млн рублей.

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