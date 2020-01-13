"Аэрофлот" скорректировал программу полетов из хаба в Красноярске

13.01.20 12:34

© РИА Новости. Максим Блинов

13 января. Interfax-Russia.ru - "Аэрофлот" изменил программу полетов из нового хаба в Красноярске, следует из данных "Яндекс-расписаний".

В новой редакции весенне-летнего расписания полетов "Аэрофлота" (с 29 марта по 24 июля 2020 года) появились ежедневные рейсы в Тюмень и Братск, отсутствуют ранее анонсированные полеты в Игарку.

Рейсы в Тюмень в весенне-летнем расписании также есть у авиакомпании "Ямал" (3 раза в неделю). О намерениях осуществлять полеты из Красноярска в Братск в данный период пока не заявил никто, кроме "Аэрофлота".

В то же время сократилось количество рейсов в Норильск (с 14 до 6 в неделю, ежедневно кроме воскресенья) и Симферополь (с 5 до 4 в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам).

В Норильск из Красноярска традиционно летает только "Нордстар" (два ежедневных рейса), на направлении Красноярск - Симферополь в будущем сезоне запланировал полеты "Северный ветер" (Nordwind Airlines) - 4 рейса в неделю.

Всего весенне-летнее расписание хаба "Аэрофлота" охватывает 83 пары рейсов в неделю по 11 направлениям. Изменения расписания не коснулись заявленных рейсов в Новосибирск и Иркутск (по 2 раза в день), Сочи и Пекин (по 5 раз в неделю), а также ежедневных полетов в Екатеринбург, Томск, и Омск.

О планах по созданию хаба в Красноярске "Аэрофлот" объявил летом 2018 года. В июне 2019 года глава компании Виталий Савельев на собрании акционеров "Аэрофлота" объявил, что с 2020 года компания начнет летать из Красноярска в Сочи, Игарку, Иркутск, Норильск, Омск, Екатеринбург. "Считаем, что для первого этапа этого будет достаточно", - сказал Савельев. Базироваться в Красноярске будут самолеты Boeing-737 и Sukhoi Superjet 100.

В настоящее время в Красноярск "Аэрофлот" регулярно летает только из Шереметьево. Компании группы ("Победа", "Россия" и "Аврора") выполняют рейсы, соответственно, из Москвы ("Внуково"), Санкт-Петербурга и Хабаровска.