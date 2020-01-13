Подразделения береговой обороны в Крыму подняты по учебной тревоге

13.01.20 12:36

© РИА Новости. Константин Михальчевский

13 января. Interfax-Russia.ru - Подразделения армейского корпуса Черноморского флота в Крыму подняты по учебной тревоге, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"Поднятые по учебной тревоге подразделения береговой обороны совершили марш в составе колонн военной и специальной техники на полигон "Ангарский" и приступили к инженерному оборудованию позиций", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в проверке боевой готовности задействовано более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники.

"В ходе проверки боевой готовности военнослужащие выполнят стрелковые упражнения из штатного вооружения по мишенным позициям, а также проведут тренировки по РХБ-защите", - отметили в пресс-службе.

Полигон Ангарский расположен около столицы Крыма Симферополя.

В состав сформированного в Крыму армейского корпуса входят соединения береговой обороны, разведки, артиллерийские части, подразделения ПВО, инженерного и тылового обеспечения, РХБ-защиты, связи и другие. У российских военных в Крыму есть противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Также оборону полуострова обеспечивают корабли Черноморского флота, морская авиация и ПВО. В Крыму развернуто четыре дивизиона систем противовоздушной обороны дальнего действия С-400 "Триумф" (концерн ВКО "Алмаз-Антей").