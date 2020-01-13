Дождь и мокрый снег ждут Петербург и Ленобласть на неделе

13.01.20 12:40

© РИА Новости. Евгений Биятов

13 января. Interfax-Russia.ru - Теплая погода с осадками сохранится в Петербурге и Ленинградской области на неделе, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона в понедельник.

По прогнозам синоптиков, во вторник в регионах будет без осадков, в остальное время Петербург и Ленинградскую область ждут дожди и мокрый снег.

В ночь на вторник по области будет от минус 4 до плюс 1 градуса, днем - минус 1 - плюс 4 градуса, в остальное время - от нуля до плюс 5 градусов в течение суток.

В Петербурге температура преимущественно составит плюс 2-5 градусов. Во вторник - от нуля до плюс 3 градусов.