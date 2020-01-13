Всемирный день снега отметят в горах Сочи

13.01.20 12:46

© РИА Новости. Павел Львов

13 января. Interfax-Russia.ru - В горах Сочи на курорте "Роза Хутор 19 января отметят Всемирный День снега, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе курорта" Роза Хутор" в понедельник.

"Традиционное празднование Дня снега на курорте "Роза Хутор" пройдет в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря 19 января", - рассказали в пресс-службе.

По словам собеседника, в День снега на курорте состоятся массово-развлекательные мероприятия, как для детей, так и для взрослых.

"Гости курорта в компании сказочных героев праздника смогут принять участие в конкурсах, зимних играх и забавах, мастер-классах, а также стать победителями семейных соревнований "Family slalom", - подчеркивает пресс-служба.

Самым творческим взрослым и детям представится возможность проявить свой талант скульптора, слепив оригинального снеговика.

"Во время интерактивного спектакля малыши смогут узнать, насколько важную роль играет снег для нашей планеты", - отметили в пресс-службе.

Праздник День снега, направленный на популяризацию здорового образа жизни и зимних видов спорта, был учрежден Международной федерацией лыжного спорта (FIS) более 30 лет назад. Сегодня его отмечают во многих городах мира.