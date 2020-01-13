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13.01.20 12:46
Всемирный день снега отметят в горах Сочи
"Традиционное празднование Дня снега на курорте "Роза Хутор" пройдет в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря 19 января", - рассказали в пресс-службе.
По словам собеседника, в День снега на курорте состоятся массово-развлекательные мероприятия, как для детей, так и для взрослых.
"Гости курорта в компании сказочных героев праздника смогут принять участие в конкурсах, зимних играх и забавах, мастер-классах, а также стать победителями семейных соревнований "Family slalom", - подчеркивает пресс-служба.
Самым творческим взрослым и детям представится возможность проявить свой талант скульптора, слепив оригинального снеговика.
"Во время интерактивного спектакля малыши смогут узнать, насколько важную роль играет снег для нашей планеты", - отметили в пресс-службе.
Праздник День снега, направленный на популяризацию здорового образа жизни и зимних видов спорта, был учрежден Международной федерацией лыжного спорта (FIS) более 30 лет назад. Сегодня его отмечают во многих городах мира.
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