Крымский аэропорт на праздники сохранил пассажиропоток на уровне прошлого года

13.01.20 13:03

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 января. Interfax-Russia.ru - Аэропорт "Симферополь" в новогодние и рождественские праздники обслужил 101 тыс. пассажиров, что аналогично показателям такого же периода прошлого года, сообщила пресс-служба авиаузла в понедельник.

"Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов", - говорится в пресс-релизе.

Пик пассажиропотока в праздничные дни зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались более 10,2 тыс. человек.

"Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург", - отмечает пресс-служба аэропорта.

В период новогодних праздников маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу. Авиакомпании увеличили частоту полетов в Москву и Новосибирск.

Всего на новогодние праздники полеты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям. Рейсы на полуостров впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании "Алроса" и "Ижавиа".

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого), объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.

Аэропорт в настоящее время обслуживает рейсы только внутри РФ. Официальные международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года - это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав России.

Напомним, в третьей декаде декабря 2019 года в Крым запустили пассажирские поезда с материковой части России, пока - из Санкт-Петербурга и Москвы. Они идут на полуостров по мосту через Керченский пролив.