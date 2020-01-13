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13.01.20 13:03
Крымский аэропорт на праздники сохранил пассажиропоток на уровне прошлого года
"Всего с 28 декабря 2019 года по 8 января 2020 года было принято и отправлено более 300 пассажирских рейсов", - говорится в пресс-релизе.
Пик пассажиропотока в праздничные дни зафиксирован 5 января, когда услугами аэропорта воспользовались более 10,2 тыс. человек.
"Самыми популярными направлениями полетов традиционно стали Москва и Санкт-Петербург", - отмечает пресс-служба аэропорта.
В период новогодних праздников маршрутная сеть расширилась рейсами в Ижевск, Пермь и Уфу. Авиакомпании увеличили частоту полетов в Москву и Новосибирск.
Всего на новогодние праздники полеты в Крым осуществляли 12 авиакомпаний по 15 направлениям. Рейсы на полуостров впервые в этом зимнем сезоне выполнили авиакомпании "Алроса" и "Ижавиа".
Симферопольский аэропорт основан в 1936 году. Вылет и прилет всех рейсов с середины апреля 2018 года перенесен в новый терминал площадью более 78 тыс. кв. м (втрое больше существовавшего до этого), объем инвестиций в проект составил 32 млрд рублей.
Аэропорт в настоящее время обслуживает рейсы только внутри РФ. Официальные международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года - это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав России.
Напомним, в третьей декаде декабря 2019 года в Крым запустили пассажирские поезда с материковой части России, пока - из Санкт-Петербурга и Москвы. Они идут на полуостров по мосту через Керченский пролив.
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