Налог на имущество физлиц введен в Крыму с 2020г

13.01.20 13:06

© РИА Новости. Антон Денисов

13 января. Interfax-Russia.ru - Жители республики Крым впервые будут платить налог на имущество физических лиц, пока предусмотрены понижающие коэффициенты, сообщила пресс-служба управления ФНС России по региону в понедельник.

"Впервые крымчанам будет исчислен налог на имущество, уплатить который будет необходимо в 2021 году. Объектами налогообложения признаются комната, квартира, жилой дом, гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, иные здания, строения, сооружения, помещения. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквартирного дома", - говорится в пресс-релизе.

За базу налогообложения берется кадастровая стоимость, к ней применяется налоговая ставка 0,1% (кроме объектов коммерческого назначения и объектов, включенных перечень объектов административно-делового и торгового назначения).

Налоговый кодекс предусматривает также налоговые вычеты в отношении домов, квартир, комнат.

"Это стоимость квадратных метров, которые не учитываются при налогообложении. Для домов - 50 квадратных метров, для квартир - 20 квадратных метров, для комнат - 10 квадратных метров", - отмечают фискальщики.

Поскольку на территории республики Крым налог на имущество исчисляется впервые, Налоговый кодекс предусматривает понижающие коэффициенты на первые три налоговых периода: 0,2, 0,4 и 0,6 соответственно.

"К примеру, средний жилой дом площадью - 75 квадратных метров, к нему применяется налоговый вычет - стоимость 50 квадратных метров, следовательно, налогообложению подлежит стоимость оставшихся 25 квадратных метров. Применяем ставку налога 0,1%, плюс понижающий коэффициент 0,2, то есть пятая часть от исчисленного налога. Сумма налога по таким объектам не будет превышать 500 рублей за налоговый период 2020-го года", - пояснили налоговики.

Кроме того, Налоговый кодекс устанавливает льготы, в частности, для пенсионеров. "При этом налоговые льготы предусматривают освобождение в полном объеме в отношении одного объекта каждого вида. Например, пенсионер, имея в собственности один жилой дом, квартиру, гараж будет освобожден от уплаты налога за каждый такой объект в полном объеме", - говорится в пресс-релизе.