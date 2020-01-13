В ФСБ заявили о налаженных механизмах выявления террористов из ИГ на границе РФ

13.01.20 13:28

© РИА Новости. Макс Ветров

13 января. Interfax-Russia.ru - Налажен механизм пограничного контроля для предотвращения инфильтрации боевиков из Сирии, в том числе с помощью дактилоскопирования и забора генетического материала, говорится в ответе ФСБ на запрос депутата Госдумы Валерия Рашкина.

"В ответе на мой запрос руководство ФСБ информирует, что налажен механизм выявления террористов при переходе ими пограничного контроля", - сказал Рашкин в понедельник.

Он отметил, что при этом в ФСБ не уточнили, что именно это за механизм.

Вместе с тем в письме отмечается, что для решения указанной проблемы "отработан комплекс проверочных мероприятий: дактилоскопирование, фотографирование и отбор генетических образцов", отметил Рашкин.

В своем запросе, направленном на имя директора ФСБ России, председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова, Рашкин просил предоставить информацию "о мерах, принимаемых для максимально точного и корректного выявления боевиков и агентов ИГИЛ (запрещена в РФ, - "ИФ") среди приезжающих на территорию России лиц".

Рашкин в письме подчеркнул, что "одной из основных угроз является вербовка террористами граждан РФ, тысячи из которых не просто заинтересовала примитивная, агрессивная бесчеловечная идеология ИГИЛ, но они также приняли участие в боевых действиях на стороне радикальных экстремистов".