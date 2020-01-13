Первая медицинская школа открылась в Туле

13.01.20 13:36

Фото с сайта правительства Тульской области

13 января. Interfax-Russia.ru - Порядка 100 учащихся смогут проходить обучение в областной медицинской школе "Ступени к медицине", которая открылась в Туле, сообщила пресс-служба правительства региона.

Первая школа медицинского профиля открыта на базе Центра образования №1 - гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д.Е.Горшкова при участии областного эколого-биологического центра.

"Первыми учениками школы стали победители региональной межпредметной олимпиады для школьников 9-11 классов, которая прошла в декабре 2019 года. Открытие школы - один из этапов реализации совместного проекта региональных министерств образования и здравоохранения, который направлен на профориентацию старшеклассников и будет способствовать решению кадрового вопроса в медицине", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения региона Алексея Эрка, школа призвана помочь ребятам в выборе специальности.

"Не только подготовиться к поступлению в вузы, но и понять, насколько профессия врача им по душе. Основная же цель - чтобы дети, получив качественное образование, возвращались в наш регион работать", - цитирует пресс-служба Эрка.

Ребята будут углубленно изучать химию, биологию, русский и латинский языки.

Вести занятия в школе будут педагоги областного эколого-биологического центра, Центра образования №1 и преподаватели Рязанского государственного медицинского университета. Методическую подготовку педагогов будут осуществлять преподаватели Московского государственного медико-стоматологического университета.

Как сообщалось, 2020 год в Тульской области объявлен Годом здоровья. Основное внимание будет уделено развитию первичного звена здравоохранения, решению проблемы кадрового обеспечения медицинских учреждений региона.