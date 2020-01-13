Турпоток в Крым на новогодних праздниках вырос на 10%

13.01.20 13:39

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

13 января. Interfax-Russia.ru - Более 209 тысяч туристов отдохнули в Крыму на новогодних праздниках, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма республики.

"В период новогодних праздников с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года включительно в республике Крым отдохнули 209,7 тыс. туристов, что на 10% выше, чем за период новогодних праздников 2018-2019 годов", - говорится в пресс-релизе.

При этом около 63% туристов, отдохнувших на полуострове за новогодние праздники, прибыли через Крымский мост автотранспортом, 7% - по железнодорожному пути, 26% - авиатранспортом, 5% - через границу с Украиной.

Средний чек отдыха в Крыму в период новогодних праздников с перелетом и проживанием, по данным министерства, составил 40-45 тысяч рублей на двоих. Большинство туристов выбрали для отдыха южный берег Крыма - 73%.

"В этом году Ялта стала по-настоящему новогодней столицей Крыма, куда стремились окунуться в созданную праздничную атмосферу большинство отдыхающих. Здесь в режиме нон-стоп прошло около 100 новогодних программ, крупные средства размещения были заполнены практически полностью", - отметил министр туризма Крыма Вадим Волченко, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, курортный сезон 2019 года стал самым успешным для Крыма за все постсоветские годы: полуостров принял рекордное число отдыхающих - 7,43 млн человек, что на 9,3% больше уровня 2018 года.

Года назад новогодние праздники в Крыму провели более 190 тысяч отдыхающих - почти на 40% больше, чем годом ранее.