Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве

13.01.20 14:46

© РИА Новости. Владимир Астапкович

13 января. Interfax-Russia.ru - Салют в честь освобождения Варшавы дадут в пятницу в Москве на Поклонной горе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

"В ознаменование 75-ой годовщины освобождения Варшавы от немецко-фашистских захватчиков военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа произведут первый в 2020 году праздничный артиллерийский салют", - сообщили в пресс-службе.

Запуск около 3000 праздничных фейерверков пройдет на Поклонной горе.

"В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них - "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка". Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров", - отметили в пресс-службе.

Столица Польши была освобождена 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции.

В Москве регулярно проводятся праздничные салюты в честь освобождения городов СССР и Европы. В 2020 году планируется дать салюты в честь освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Берлина и Праги. В прошлом году в Москве проводились салюты в честь освобождения Одессы, Севастополя, Минска, Вильнюса, Кишинева, Бухареста, Таллина, Риги и Белграда.