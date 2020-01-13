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13.01.20 14:51

Большую часть устаревших советских актов отменят в феврале

© РИА Новости. Александр Кондратюк
13 января. Interfax-Russia.ru - Отмена основного массива устаревших актов советского периода произойдет с 1 февраля 2020 года, сообщил вице-премьер, руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко на совещании у премьер-министра России Дмитрия Медведева в понедельник.

По его словам, проект постановления правительства РФ об отмене 3645 правительственных актов СССР и РСФСР "находится на финишной прямой, проходит последние согласования в аппарате правительства".

"До 24 января (2020 года - ИФ) мы представим вам его на подпись. Таким образом отмена основного массива актов советского периода будет произведена с 1 февраля 2020 года", - сказал Чуйченко на совещании.

Кроме того, по его словам, подготовлен и проходит общественное обсуждение проект об отмене 2412 ведомственных актов СССР и РСФСР. Именно этот блок оказался самым трудоемким, так как по правилам того времени ведомственные акты подлежали опубликованию только в отраслевых сборниках и не подлежали регистрации или учету. В связи с этим сегодня, по сути, отсутствует централизованная база данных по этим документам, отметил он.

"Мы планируем представить вам на подпись документ до 1 марта 2020 года. Таким образом работа по советским актам будет завершена в феврале этого года", - заверил Чуйченко.

Также он отметил, что Минюст подготовит и представит в правительство перечень документов, не вошедших в проекты и требующих инкорпорации в будущее регулирование.

В понедельник Медведев сообщил, что подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины".

Работа по отказу от устаревших нормативных актов началась, после того как президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. Такой подход получил название "регуляторная гильотина".

Провести реформу надо к 1 января 2021 года. Предполагается, что все действовавшие ранее обязательные требования, которые не будут одобрены или изменены, автоматически утратят силу.

Для реализации реформы правительство РФ разработало и внесло в декабре 2019 года проекты законов об обязательных требованиях и о государственном контроле. Кроме того, реформа предполагает отказ от неактуальных, но формально продолжающих действовать правовых актов СССР и РСФСР.

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