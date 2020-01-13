Платежи за коммунальные услуги в Тамбовской области вырастут с 1 июля не более чем на 4%

13.01.20 15:02

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

13 января. Interfax-Russia.ru - Рост тарифов на коммунальные услуги в Тамбовской области в 2020 году составит не более 4%, сообщает администрация области.

В частности, рост тарифов по видам услуг в среднем по области с 1 июля текущего года составит: на тепловую энергию 3% (в Мичуринске, Рассказове и Уварове останутся на уровне прошлого года); на газ - на 3%; на электроэнергию - на 4,8%; на услуги регионального оператора по обращению с ТКО - также на 4% (при этом с 1 января цена услуги снизилась на 5%) и на питьевую воду, водоотведение - на 7,5%.

Вместе с тем, отмечает обладминистрация, по муниципалитетам области рост платежей граждан за коммунальные услуги будет различаться.

"По 236 муниципальным образованиям рост платежей не превысит установленный в среднем для Тамбовской области индекс в размере 4%. В Тамбове, Котовске, Уварове и 6 сельсоветах Гавриловского района платежки <. . . > вырастут (в 2020 году - ИФ) более чем на 4% (от 6,2% до 8,4%). Превышение предельных уровней обусловлено только включением в тарифы инвестиционной составляющей, согласовано на федеральном уровне с ФАС России", - говорится в сообщении со ссылкой на областное управление по регулированию тарифов.

Отмечается также, что в связи с высокой изношенностью и технологическим отставанием систем водоснабжения и водоотведения в 2020 году в регионе будут реализованы 16 инвестиционных программ в этой сфере. Сумма инвестиций, учтенная в тарифах, увеличится почти в 2,5 раза и составит 51 млн рублей.

В областном центре впервые за последние 5 лет утверждены инвестиционные программы АО "ТКС" на сумму 145 млн рублей в сфере водоснабжения и 423 млн рублей - в сфере водоотведения. Программы рассчитаны на несколько лет.

В городе Рассказово модернизация объектов водоотведения на сумму 274 млн рублей будет осуществляться при участии государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджетного софинансирования.