Замглавы ФАС: тарифы на транзит нефти через Белоруссию утвердят в январе

13.01.20 15:18

© РИА Новости. Игорь Зарембо

13 января. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии в ходе переговоров зафиксировали разногласия в позициях, окончательные решения будут приняты в январе, сообщил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти") и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "ГомельТранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал он.