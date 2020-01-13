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13.01.20 15:28

Почти 55 млн туристов проживали в российских гостиницах с января по сентябрь 2019 года

© РИА Новости. Илья Питалев
13 января. Interfax-Russia.ru - В гостиницах РФ в январе-сентябре 2019 года остановилось 54,2 млн туристов, это почти на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из данных, опубликованных министерством экономического развития России.

Больше всего туристов выбрали отели Центрального федерального округа - почти 17 млн человек (+7,3%), Южного - 10,8 млн (+23,6%) и Северо-Западного ФО - 8,4 млн (+15,3%). При этом заметно вырос интерес путешественникам к гостиницам в Дагестане - плюс 192%, Севастополе - плюс 131%, Ненецком автономном округе (Архангельская область) - плюс 96,2% и Республике Северная Осетия-Алания - плюс 89,7%.

Среди туристов 46,5 млн оказались россиянами, 7,7 млн - иностранцами. Зарубежные путешественники чаще всего выбирали отели в Центральном ФО - 4,2 млн (+9,44%) и Северо-Западном ФО - 2 млн (+16,43%). Рекордно вырос интерес иностранцев к гостиницам в Дагестане - на 423,6% (ими воспользовались 4,1 тыс. человек), в Тамбовской области - на 148% (4,5 тыс.) и Северной Осетии-Алании - на 128% (1,8 тыс.).

В общей сложности с января по сентябрь гостиницы РФ оказали платных услуг на сумму 205 млрд рублей (минус 6,9% по сравнению с прошлым годом). В Центральном ФО падение выручки составило 13,2% (в Москве - минус 19%), в Северо-Западном - 16,2% (в Петербурге - минус 21%).

Выручка санаторно-курортных организаций за тот же период составила 97,7 млрд рублей (+0,7%). Причем, отрицательную динамику показал Южный ФО (-8,5%), а в Центральном и Северо-Западном ФО выручка выросла на 4,5% и 6,2% соответственно.

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