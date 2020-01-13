Чуть более 3,1 тыс. проблемных жилых домов насчитывается в России

13.01.20 15:57

© РИА Новости. Александр Кряжев

13 января. Interfax-Russia.ru - С начала четвертого квартала 2019 года количество долгостроев в России сократилось на 122 дома, сообщили в понедельник в пресс-службе Фонда защиты прав дольщиков.

"На 1 октября 2019 года в едином реестре проблемных объектов числилось 3 252 дома, на 10 января 2020 года к проблемным отнесены 3 130 домов", - следует из данных портала наш.дом.рф.

Напомним, что в прошлом году наблюдательный совет Фонда принял решение о восстановлении прав более 16 тыс. дольщиков в 21 регионе РФ. На завершение строительства и выплаты компенсаций по 220 проблемным домам будет направлено более 31 млрд рублей. После этого дома будут также исключены из реестра проблемных объектов.

Единый реестр проблемных объектов заработал в России с июля текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий защиту прав участников долевого строительства жилья. В частности, документ предусматривает создание в единой информационной системе жилищного строительства реестра проблемных объектов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, дома возводятся за счет банковского проектного финансирования. При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования.