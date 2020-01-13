|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
13.01.20 17:32
РЖД возобновили продажу билетов на скоростные поезда "Стриж" отправлением после 1 марта
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что пассажиры не могут приобрести билеты из Нижнего Новгорода до Москвы (и в обратном направлении) на скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж" отправлением после 1 марта. При этом на сайте РЖД эти поезда присутствуют в расписании.
Продажа проездных документов на скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж", отправляющиеся с 1 марта 2020 года, ранее была временно снижена по технологическим причинам, поясняет пресс-служба.
"В ближайшее время откроются продажи и на другие скоростные поезда", - отмечается в сообщении.
Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в свою очередь, сообщает, что продажа билетов временно была приостановлена в связи с корректировкой расписания движения.
Продажу билетов на "Ласточки" планируется открыть после 17 января 2020 года.
ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket