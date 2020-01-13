В Петербурге оборудуют 30 крещенских иорданей

13.01.20 18:12

© РИА Новости. Максим Богодвид

13 января. Interfax-Russia.ru - Около 30 иорданей планируется оборудовать в Санкт-Петербурге для крещенских купаний, сообщила пресс-служба городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности в понедельник.

"В прошлом году в крещенских купаниях приняли участие 72 тыс. человек. С каждым годом количество желающих окунуться в святую воду растет. В этом году купания пройдут в условиях без ледяного покрова на водоемах. Поэтому омовения будут совершаться непосредственно с берега и со специальных помостов", - уточнили в пресс-службе.

Иордани оборудуют во всех районах города. Около мест омовений будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Предварительно дно обследуют водолазы.

"Мы настоятельно рекомендуем для крещенских купаний использовать только специально подготовленные для этого места. Купания в других местах опасны для жизни и здоровья", - подчеркнула председатель комитета по законности Ольга Аришина.

Окончательный список городских иорданей будет опубликован после 15 января.