Роскомнадзор рассказал о наиболее частых нарушениях, допускаемых печатными СМИ

13.01.20 18:24

© РИА Новости. Антон Подгайко

13 января. Interfax-Russia.ru - Самыми частыми нарушениями, которые допускают печатные СМИ в России, являются те, за которые предусмотрена относительно небольшая административная ответственность, следует из ответа пресс-службы Роскомнадзора, полученного на запрос "Интерфакса".

Наиболее частыми нарушениями являются: нарушение порядка представления обязательного экземпляра издания (в печатной и/или в электронной формах), невыход средства массовой информации в свет более года, нарушение порядка объявления выходных данных.

Кроме того, частым является непредоставление уведомления об изменении места нахождения учредителя/редакции СМИ, максимального объема и периодичности выпуска, а также нарушение требований законодательства РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе в части опубликования программы телепередач без размещения знака информационной продукции.

"Перечисленные нарушения выявляются из года в год, разница заключается в их ранжировании. Так, в 2019 году на первом месте было нарушение порядка представления обязательного экземпляра издания (его допустили 2 тыс. 109 СМИ), на втором - невыход СМИ в свет более года (1 тыс. 223 СМИ), на третьем - нарушение порядка объявления выходных данных (752 СМИ)",- сообщили в Роскомнадзоре.

В 2018 году, наоборот, на первом месте был невыход СМИ в свет более года (2 тыс. 26 СМИ), на втором - нарушение порядка представления обязательного экземпляра издания (1 тыс. 520 СМИ), на третьем - нарушение порядка объявления выходных данных (734 СМИ). В 2017 году на первом месте был также невыход СМИ в свет более года (2 тыс. 464 СМИ), на втором - нарушение порядка объявления выходных данных (977 СМИ), на третьем - нарушение порядка представления обязательного экземпляра издания (895 СМИ), говорится в сообщении.

В Роскомнадзоре уточнили, что последние три года (2017-2019) нарушения в деятельности периодических печатных изданий ежегодно фиксируются примерно в ходе 4,5 тыс. плановых и внеплановых проверок по контролю соблюдения законодательства в сфере СМИ. "При этом общее количество проведенных мероприятий в 2019 году по сравнению с 2017 годом сократилось на 1 тыс.652, однако это не повлияло на снижение количества выявляемых нарушений", - отметили в Роскомнадзоре.

По всем нарушениям, за исключением невыхода СМИ в свет, принимаются меры, предусмотренные Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Самая большая санкция предусмотрена за нарушение возрастной маркировки и грозит штрафом в размере 200 тыс. руб. с конфискацией тиража.

Роскомнадзор уполномочен рассматривать дела и привлекать к административной ответственности по фактам нарушения порядка объявления выходных данных (ст. 13.22 КоАП РФ), по которой предусмотрен штраф до 20 тыс. для юрлица. По остальным нарушениям составляются административные протоколы, которые направляются для рассмотрения мировым судьям, добавили в ведомстве.

Там отметили, что Роскомнадзор проводит профилактическую работу, в частности, семинары для представителей редакций проводятся ведомством на системной основе с 2017 года. На них разбираются наиболее часто выявляемые нарушения, разъясняются положения законодательства РФ и даются рекомендации по соблюдению требований, осуществляются консультации по отдельным вопросам редакций СМИ.

"В настоящее время одной из проблем, с которыми сталкиваются представители печатной прессы (в особенности небольшие издания), является соблюдение требований по направлению обязательного экземпляра печатного издания в электронной форме", - рассказали в ведомстве.

Согласно требованиям Порядка доставки, хранения, учета обязательного экземпляра в электронной форме, разработанного Минкультуры РФ, производителю документов необходимо получить квалифицированную электронную подпись, а также переверстать макет (файл) издания, сданный в печать, в специальный формат PDF/A, принимаемый к учету и хранению.

"В случае отсутствия необходимых технических специалистов и дополнительных финансовых возможностей у небольших редакций соблюдение данного требования является проблематичным",- отметили в ведомстве.

День российской печати отмечается 13 января, учрежден по постановлению президиума Верховного совета от 28 декабря 1991 года в честь выхода в этот день (2 января по старому стилю) в 1703 году первой российской газеты - "Ведомости", созданной по указу Петра Первого.