Туристическая полиция появится в Приморском крае

14.01.20 06:19

© РИА Новости. Вадим Жернов

14 января. Interfax-Russia.ru - Специализированный взвод туристической полиции создается в Приморском крае, на который приходится более 70% турпотока Дальневосточного федерального округа, сообщила во вторник пресс-служба краевого УМВД.

"Все сотрудники туристической полиции пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучения правилам общения с туристами", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется набор сотрудников, приветствуется знание кандидатами японского, китайского или корейского языков.

Туристическая полиция будет обеспечивать безопасность иностранных гостей, оказывать им необходимую помощь, консультации, патрулировать популярные туристические места. Отличить сотрудников нового подразделения можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках.

По данным правительства Приморья, за 9 месяцев 2019 года в Приморье побывали более 632 тыс. туристов, что на 23% больше аналогичного периода 2018 года. Наиболее активно регион посещают туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китая, Республики Корея, Японии.