Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
На взятках: СКР уверен в коррупционном происхождении 8 млрд рублей, найденных у Захарченко
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.01.20 06:19

Туристическая полиция появится в Приморском крае

© РИА Новости. Вадим Жернов
14 января. Interfax-Russia.ru - Специализированный взвод туристической полиции создается в Приморском крае, на который приходится более 70% турпотока Дальневосточного федерального округа, сообщила во вторник пресс-служба краевого УМВД.

"Все сотрудники туристической полиции пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучения правилам общения с туристами", - говорится в сообщении.

Сейчас ведется набор сотрудников, приветствуется знание кандидатами японского, китайского или корейского языков.

Туристическая полиция будет обеспечивать безопасность иностранных гостей, оказывать им необходимую помощь, консультации, патрулировать популярные туристические места. Отличить сотрудников нового подразделения можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках.

По данным правительства Приморья, за 9 месяцев 2019 года в Приморье побывали более 632 тыс. туристов, что на 23% больше аналогичного периода 2018 года. Наиболее активно регион посещают туристы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Китая, Республики Корея, Японии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.01.20 10:17
Инвесторы построят девять промышленных предприятий в Москве
.
  13.01.20 14:46
Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве
.
  13.01.20 11:20
Самыми активными по программе реновации стали пять районов столицы
.
  13.01.20 10:19
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году
.
  13.01.20 09:11
Хранение эвакуируемого автомобиля можно оплатить в приложении "Парковки Москвы"
.
  12.01.20 21:54
СКР: неправильные действия командира привели к катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
.
  10.01.20 15:44
Генерал ВС РФ Чварков получил условный срок за мошенничество на 4,3 млн рублей
.
  10.01.20 14:04
В новогодние праздники Третьяковку посетили свыше 100 тысяч человек
.
  10.01.20 13:11
Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket