Природоохранная прокуратура уличила иркутский "Водоканал" в загрязнении реки Ангары

14.01.20 06:53

© РИА Новости. Владимир Вяткин

14 января. Interfax-Russia.ru - Установлен виновный в сбросе, предположительно, неочищенных сточных вод в реку Ангару в Иркутске, сообщила во вторник Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

"На настоящий момент определено, что ответственным лицом за экологическое нарушение является МУП "Водоканал". Руководитель предприятия вызван в прокуратуру для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство организовало мероприятия по отбору проб воды для химического анализа.

Как сообщалось, сброс жидкости неизвестного происхождения был зафиксирован в акватории Ангары в поселке Боково Ленинского округа Иркутска. Местные жители сняли на видео поток мутной жидкости и выложили в социальные сети. Есть предположение, что это неочищенные бытовые стоки, поступающие по незаконно подведенному к реке трубопроводу.

Западно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку с привлечением специалистов Росприроднадзора, региональной службы охраны природы и озера Байкал, других государственных контролирующих органов.

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил и.о. председателя облправительства Руслану Болотову и и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Андрею Крючкову взять ситуацию под личный контроль и донести до населения важность своевременного информирования контролирующих органов о подобного рода нарушениях.

Кобзев также поручил определить все хозяйствующие субъекты, которые производят сброс сточных вод в Ангару, и усилить контроль за их деятельностью, чтобы исключить негативное влияние на экосистему.