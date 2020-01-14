Промышленный парк предлагается создать на базе одной из новосибирских исправительных колоний

14.01.20 06:55

© РИА Новости. Алексей Филиппов

14 января. Interfax-Russia.ru - Новосибирская региональная общественная организация правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы "Сибирский острог" предлагает создать на базе производственных площадок ФСИН промышленные парки с участием частного капитала, сообщил глава президиума организации Евгений Грибов агентству "Интерфакс-Сибирь" во вторник.

"Пилотный проект предлагается реализовать на базе промплощадки новосибирской ИК-3, в перспективе речь может идти о сотнях рабочих мест только в этом исправительном учреждении", - сказал он.

Соответствующее предложение и концепция направлены руководству ФСИН России, сказал Грибов.

По его словам, юридической основой проекта является законодательство о государственно-частном партнерстве.

Проект позволит модернизировать производственные мощности российской пенитенциарной системы, создать систему профподготовки осужденных, что в конечном счете облегчит их социализацию после выхода из колонии.

"Сложность состоит в том, что даже существующие мощности ФСИН слабо вовлечены в общепроизводственные и технологические процессы в российской экономике, что значительно снижает их конкурентоспособность. Проект носит комплексный характер и позволяет увязать в единую цепочку процессы рыночного регулирования, производство, образование, кадровую обеспеченность и даже цифровое развитие", - сказал Грибов.

В частности, это позволит более эффективно использовать центры трудовой адаптации осужденных, уже существующие в колониях.

При этом, отметил Грибов, реализации проекта должна предшествовать большая подготовительная работа по инвентаризации и технической экспертизе объектов и коммуникаций, расположенных в исправительных учреждениях.

Как сообщалось, созданная в Новосибирске общественная организация "Сибирский острог" занимается защитой прав предпринимателей, организация заключила соглашение о сотрудничестве с аппаратом уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области, с общественными организациями, адвокатскими коллегиями и юридическими агентствами.