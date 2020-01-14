Полиция регулирует движение на месте массового ДТП в Кузбассе

14.01.20 06:57

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Рудничном районе Кемерово, где столкнулись семь автомобилей, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе отдела пропаганды управления ГИБДД Главного управления МВД по Кузбассу во вторник.

По данным ведомства, авария произошла около 8 утра (4:00 мск), когда на улице Терешковой вблизи транспортной развязки в сторону района Лесная поляна столкнулись семь автомобилей.

"Водитель автомобиля Toyota двигаясь со стороны Рудничного района не справился с управлением и совершил поочередные столкновения с тремя автомобилями, двигавшимися в попутном направлении, а затем выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение еще с тремя автомобилями", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что инспекторы регулируют движение транспорта на месте автоаварии, разгружая возникшие затруднения, по факту ДТП проводится административное расследование, выясняются все обстоятельства и степень вины каждого из участников происшествия.

Как сообщалось, в результате ДТП пострадали четыре человека, погибших и тяжело травмированных нет.

Пользователи соцсетей сообщают, что из-за массовой аварии полностью приостановлено движение по обоим полосам по участку дороги на проспекте Шахтеров и Логовом шоссе, также затруднено движение по Кузбасскому и Кузнецкому мостам.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", степень загруженности дорог в Рудничном районе города оценивается в восемь баллов.