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14.01.20 06:58
Ми-26, совершивший вынужденную посадку накануне, продолжил полет в Новосибирск
"Вертолет держит путь в Новосибирск для выполнения капитального ремонта согласно межремонтному ресурсу", - сказали в пресс-службе.
По данным предприятия, причина вынужденной посадки не была критической, воздушное судно должно прибыть в Новосибирск во вторник или утром в среду.
Источник в авиационных кругах сообщил агентству, что вертолет эксплуатирует МЧС России.
Как сообщалось, накануне Ми-26 совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края. На борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал, пострадавших нет. Причина посадки - перегрев подшипника трансмиссии.
Ми-26 - крупнейший в мире серийно выпускаемый тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Серийно производится с 1984 года.
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