Ми-26, совершивший вынужденную посадку накануне, продолжил полет в Новосибирск

14.01.20 06:58

© РИА Новости. Саид Царнаев

14 января. Interfax-Russia.ru - Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") ожидает прибытия Ми-26, совершившего накануне вынужденную посадку в Красноярском крае, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе НАРЗ.

"Вертолет держит путь в Новосибирск для выполнения капитального ремонта согласно межремонтному ресурсу", - сказали в пресс-службе.

По данным предприятия, причина вынужденной посадки не была критической, воздушное судно должно прибыть в Новосибирск во вторник или утром в среду.

Источник в авиационных кругах сообщил агентству, что вертолет эксплуатирует МЧС России.

Как сообщалось, накануне Ми-26 совершил вынужденную посадку в районе села Павловка Назаровского района Красноярского края. На борту находились девять пассажиров, в том числе технический персонал, пострадавших нет. Причина посадки - перегрев подшипника трансмиссии.

Ми-26 - крупнейший в мире серийно выпускаемый тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Серийно производится с 1984 года.