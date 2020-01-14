Товарооборот России и Китая по итогам 2019 года вырос на 3,4%, достигнув рекордной отметки

14.01.20 07:23

© РИА Новости. Владимир Трефилов

14 января. Interfax-Russia.ru - Товарооборот между Россией и Китаем в 2019 году увеличился на 3,4%, до $110,75 млрд, сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР во вторник.

Объем экспорта в РФ за данный период вырос на 3,6% и составил около $49,7 млрд, следует из опубликованных ГТУ данных. При этом отмечается, что импорт российских товаров и услуг в КНР вырос на 3,2% и составил $61,05 млрд.

Задача о росте товарооборота между двумя странами до $100 млрд была выполнена в 2018 году.