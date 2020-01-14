Минфин РФ не поддержал введение единой минимальной цены на табачную продукцию

14.01.20 08:24

© РИА Новости. Алексей Даничев

14 января. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ подготовил проект отрицательного отзыва правительства на депутатский законопроект, который вводит в законодательство понятие "единая минимальная цена" (ЕМЦ) табачной продукции и устанавливает порядок ее расчета.

Законопроект, авторами которого являются депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР), а также Айрат Фаррахов, Алексей Веллер, Абдулмажид Маграмов, Юрий Кобзев ("Единая Россия"), был внесен в Госдуму в конце ноября 2019 года.

Он предполагает, что единая минимальная цена будет рассчитываться исходя из минимального значения ставки акциза на пачку сигарет и НДС.

Так, средняя стоимость легальной пачки сигарет в России в 2019 году составляла около 115 рублей. Нелегальная продукция продается по цене 45-55 рублей, при том, что на долю налогов (акциз и НДС) в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей, приводили в пояснительной записке пример авторы законопроекта.

По формуле, которую предложили депутаты, единая минимальная цена на 2019 год составила бы 86,28 рубля.

"Порядок определения и опубликования минимальной розничной цены, используемой в качестве индикатора для потребителей и органов исполнительной власти, контролирующих соблюдение законодательства в области регулирования оборота табачной продукции, не является предметом регулирования законодательства о налогах и сборах", - говорится в проекте отзыва правительства, подготовленном Минфином.

Учитывая изложенное, говорится в документе, принятие законопроекта правительством РФ не поддерживается.

При этом правительство РФ поддержало введение штрафов для физических лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией продукции за ввоз и перемещение по территории РФ немаркированных сигарет, сигар и табака свыше установленной нормы.

"Правительством РФ законопроект поддерживается с условием его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в отзыве, с которым ознакомился "Интерфакс". Согласно документу, претензии правительства касаются двух вопросов: нормы допустимого перемещения немаркированной продукции по территории РФ и запрета на ввоз сверх установленной нормы, под который подпадают страны ЕврАзЭС.

Пакет законопроектов был внесен депутатами в апреле. Основная цель новаций - борьба с контрафактом из стран ЕврАзЭС. Так, поправки в закон об охране здоровья граждан (N684924-7) предлагали ввести ограничение на ввоз и перемещение физическими лицами не маркированной в соответствии с законодательством РФ табачной продукции, в том числе из стран ЕврАзЭС.

Согласно законопроекту, совершеннолетние граждане смогут ввозить через границу РФ или перемещать по территории страны немаркированную продукцию в количестве не более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 граммов на одного человека. Авторы инициативы напоминали, что внутри территории Таможенного союза физические лица могут свободно перемещать товары для целей, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, без определения допустимого количества сигарет к перемещению для личного потребления.

В свою очередь поправки в КоАП (N697153-7) предусматривали кратный рост штрафов для физических и должностных лиц за оборот табачных изделия без маркировки. Сейчас штраф для физических лиц составляет от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, предлагалось поднять его до уровня от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Размер штрафа для должностных лиц составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, предлагалось установить его на уровне от 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Правительство поддержало увеличение штрафов, но рекомендовало привести норму законопроекта о провозе для личного пользования согласно решению совета ЕврАзЭС (от 20 декабря 2017 года). По нему на территорию союза можно ввозить для личного пользования не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом более 250 граммов. При этом из обоих законопроектов рекомендовано убрать любые ограничения, касающиеся ввоза из стран ЕврАзЭС в РФ. Таким образом, в итоге штрафы за нелегальный ввоз сверх установленной нормы могут быть повышены, при этом норма провоза останется неизменной, а отношения внутри ЕврАзЭС пакет законопроектов не затронет.