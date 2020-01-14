Снюсы запретили в школах Красноярска

14.01.20 08:51

© РИА Новости. Константин Михальчевский

14 января. Interfax-Russia.ru - Управление образования Красноярска приказало всем школам города внести в свои уставы пункты о запрете проносить, хранить и употреблять никотиносодержащие смеси (снюс) в образовательных учреждениях, сообщает во вторник пресс-служба мэрии.

"Наряду с сигаретами и вейпами теперь школьникам запрещено приносить, хранить и употреблять снюс в стенах образовательных учреждений. Соответствующие изменения внесены в локальные акты красноярских школ", - говорится в сообщении.

Согласно новым правилам, при обнаружении у ученика никотинсодержащей смеси, сотрудник школы обязан изъять ее и поставить в известность родителей. Ученика ждет профилактическая беседа, а в случае повторного нарушения подростка могут поставить на внутришкольный учет.

В пресс-службе управления образования агентству "Интерфакс-Сибирь" также уточнили, что в настоящее время школы активно вносят в свои уставы изменения, на это у них есть один месяц.

Отмечается, что ранее под аналогичный запрет попали электронные сигареты.

"До официального запрета подростки не стеснялись "дымить" прямо в школах. Причем зачастую вейпы детям дарили родители. Об их вреде мамы и папы узнавали от врачей и педагогов. Сейчас сотрудникам школ предстоит провести аналогичную разъяснительную работу", - подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в начале декабря прошлого года в красноярском Железногорске двое подростков были доставлены в больницу после употребления некурительной никотиновой смеси - снюса, один из них попал реанимацию.

Закон о полном запрете продажи снюса был принят в России в 2015 году, однако производители в настоящее время продают его под наименованием "никотиносодержащей смеси".