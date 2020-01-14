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14.01.20 09:01

Строительство вольеров нового зоопарка в Перми приостановлено

Фото с сайта Пермского зоопарка
14 января. Interfax-Russia.ru - Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала Управлению капитального строительства (УКС) региона предписание о временной приостановке строительства вольеров первой очереди нового зоопарка из-за выявленных нарушений, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и архитектуры.

"30 декабря 2019 года Инспекция Госстройнадзора (Пермского края - ИФ) выдала краевому УКСу предписание о необходимости приостановки генеральным подрядчиком (АО "РЖДстрой") строительства шести вольеров, при возведение которых были допущены нарушения. АО "РЖДстрой" должно устранить недостатки и только после этого завершить строительство вольеров: для белых медведей (два вольера), ночных животных, барса, леопарда, птиц", - говорится в пресс-релизе.

Пресс-служба напоминает, что ранее инспекция также не принимала ряд объектов из-за выявленных нарушений в ряде конструкций. Несколько объектов были демонтированы и построены заново.

"Чтобы убедиться в качестве выполненных, в том числе исправленных работ, было принято решение провести комплексное обследование строящегося зоопарка. Контракт на проведение обследования заключен с ООО "Инвента". На работу компании дано три месяца", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что УКС подало иск к "РЖДстрой" о взыскании 587,4 млн рублей.

Пресс-служба краевого министерства строительства и архитектуры уточняет, что в настоящее время к "РЖДстрой" предъявлены и рассматриваются Арбитражным судом Пермского края два иска на общую сумму 1,64 млрд рублей. Один из исков касается возврата стоимости демонтажных работ на объекте, второй - штрафных санкций за нарушения при строительстве ряда конструкций.

В свою очередь местные СМИ со ссылкой на озвученные в судебном заседании пояснения сторон сообщают, что УКС не представило откорректированную проектно-сметную документацию, из-за чего "РЖДстрой" уведомил власти о приостановлении всех работ на неопределенный срок.

Как сообщалось, УКС в январе 2017 года заключило с "РЖДстрой" договор подряда на строительство первой очереди зоопарка. Стоимость работ по контракту - 1,833 млрд рублей. Впоследствии "РЖДстрой" передало подряд ООО "Фирма "Стуз" (Краснодарский край) за 1,7 млрд рублей.

В октябре 2017 года УКС оштрафовало "РЖДстрой" на 20 млн рублей за отставание от графика строительства.

В октябре 2018 года губернатор Пермского края Максим Решетников сообщал, что в конце 2019 года - начале 2020 года "двери первой очереди зоопарка откроются для посетителей". Общая стоимость зоопарка с учетом второй очереди, где будут созданы океанариум и вольер для слонов, составит 5 млрд рублей, отмечал губернатор. Сдача второй очереди была намечена на конец 2020 года.

На сегодняшний день первая очередь зоопарка еще не введена в эксплуатацию, конкурс на строительство второй очереди пока не объявлен.

В декабре прошлого года был задержан и арестован сотрудник "РЖДстрой" Илья Козырев, руководящий проектом по строительству. Кроме того, арестован экс-начальник УКС Дмитрий Левинский, задержанный в рамках расследовании уголовного дела о хищениях при строительстве зоопарка.

По предварительным данным, сумма ущерба оценивается в более чем 120 млн рублей.

"РЖДстрой" - это строительно-промышленное предприятие, полностью принадлежит ОАО "РЖД". В структуру "РЖДстрой" входят 16 строительно-монтажных трестов, управляющих линейными предприятиями - строительно-монтажными поездами и строительными участками и три специализированных филиала.

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