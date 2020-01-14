Восстановлено теплоснабжение в хакасском Черногорске, нарушенное из-за аварии

14.01.20 09:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

14 января. Interfax-Russia.ru - Ремонтные бригады восстановили после коммунальной аварии теплоснабжение и подачу горячей воды в жилые дома и соцобъекты Черногорска в Хакасии, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе правительства республики.

"Подача тепла и горячей воды началась примерно в 23:00, ночью все абоненты были подключены", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он отметил, что сети многоквартирных домов в результате коммунальной аварии не пострадали.

По данным синоптиков, температура воздуха в Черногорске в ночь на вторник опускалась до минус 23 градусов.

Как сообщалось, днем в понедельник в Черногоске из-за порыва трубопровода под отключение отопления и горячего водоснабжения попали девять многоквартирных домов, 41 частный дом, а также школа и детский сад.