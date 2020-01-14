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14.01.20 09:05
Восстановлено теплоснабжение в хакасском Черногорске, нарушенное из-за аварии
"Подача тепла и горячей воды началась примерно в 23:00, ночью все абоненты были подключены", - сказал сотрудник пресс-службы.
Он отметил, что сети многоквартирных домов в результате коммунальной аварии не пострадали.
По данным синоптиков, температура воздуха в Черногорске в ночь на вторник опускалась до минус 23 градусов.
Как сообщалось, днем в понедельник в Черногоске из-за порыва трубопровода под отключение отопления и горячего водоснабжения попали девять многоквартирных домов, 41 частный дом, а также школа и детский сад.
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