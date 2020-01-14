В Царском селе покажут открытки начала XX века

14.01.20 09:12

Фото с сайта ГМЗ "Царское Село"

14 января. Interfax-Russia.ru - Музей-заповедник "Царское Село" подготовил и выпустил научный каталог, в котором опубликовано более 100 открыток начала XX века, посвященных ГМЗ.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, среди авторов изображений - участники художественного объединения "Мир искусств" Мстислав Добужинский, Анна Остроумова-Лебедева. Автор и составитель каталога - хранитель музейной коллекции "Фотонегатека" Виктория Плауде.

"В музейной коллекции хранятся 112 открыток, на которых запечатлены дворцы, интерьеры, памятники, парки и постройки царскосельской императорской резиденции и города Царское Село. Меньшая часть из них поступила в разные годы, основной объем музей приобрел в 2015 году при содействии петербургского коллекционера Олега Плюшкова", - говорится в сообщении.

В иконографии, посвященной Царскому Селу, открытки общины Святой Евгении занимают особое место. Всего издательство Общины выпустило 118 таких открыток.

Открытки с видами Царского Села издавали как часть большого цикла открыток с видами петербургских пригородов, где каждому посвящалось несколько серий. Исследователи предполагают, что съёмки в Царском Селе доверили фотографам Федору Николаевскому и Карлу Кубешу. Первый - штатный фотограф Императорского Эрмитажа - снимал дворцовые интерьеры и парки, второй - впоследствии внештатный фотограф Русского музея - только парки.

После открытия в 1911 году в Царском Селе юбилейной выставки, посвященной 200-летию города, община Святой Евгении выпустила десять открыток, посвященных этому событию. Именно в этой серии на царскосельских открытках издательства впервые появляются люди.

Последняя открытка с видом Царского Села увидела свет в 1915 году во время Первой мировой войны. Это была композиция Ольги Делла-Вос-Кардовской "В царскосельском парке".

Община Святой Евгении (благотворительное общество, созданное комитетом попечения о сестрах милосердия Красного Креста) действовала с 1893 по 1918 годы. Названа в честь Святой Евгении - небесной покровительницы принцессы Евгении Ольденбургской (1845-1925), попечительницы Общины.