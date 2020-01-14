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14.01.20 09:26

Аэропорт Иркутска в 2019г увеличил пассажиропоток на 11,3%

© РИА Новости. Николай Рютин
14 января. Interfax-Russia.ru - АО "Международный аэропорт Иркутск" в 2019 году увеличило пассажиропоток на 11,3% в сравнении с 2018 годом - до 2,463 млн человек, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что для аэропорта это очередной рекорд за всю историю работы.

В 2019 году 1,741 млн пассажиров аэропорта летели внутренним рейсами (рост на 10,4%), международными рейсами воспользовались 722,3 тыс. человек (рост на 13,5%).

Максимальный пассажиропоток среди российских направлений отмечен на рейсах в Москву - 789,4 тыс. человек. Далее в списке наиболее популярных внутренних направлений идет Новосибирск (147,2 тыс. человек), Хабаровск (80,4 тыс.), Санкт-Петербург (77,7 тыс.), Владивосток (73,09 тыс.).

В топ-5 среди заграничных городов вошли Пекин (140,1 тыс. человек), Камрань (84,1 тыс.), Бангкок (82,4 тыс.), Пхукет (74,5 тыс.), Сеул (51,2 тыс.).

Ранее сообщалось о планах аэропорта обслужить в 2019 году 2,5 млн человек.

В 2018 году аэропорт обслужил 2,213 млн пассажиров, что на 10% больше, чем в 2017 году. Показатель 2018 года (до появления данных за 2019 год) был рекордом для предприятия за всю историю его работы.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров.

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