Пограничники нашли ящик с оружием в заброшенной постройке в Крыму

14.01.20 09:36

Фото пресс-службы пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым

14 января. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов изъяли патроны к огнестрельному оружию, гранаты и запалы из заброшенной хозяйственной постройки на востоке Крыма, сообщила пресс-служба погрануправления ФСБ России по республике во вторник.

"В результате совместного с сотрудниками министерства обороны, Росгвардии и отдела МВД по Ленинскому району осмотра выявлено более двухсот патронов калибром 7,62 мм, граната "Ф-1", три гранаты "РГ-42" и запалы к ним, четыре капсюль-детонатора, а также имитационный пороховой взрывпакет", - говорится в пресс-релизе.

Оружие изъято, проводятся дополнительные проверочные мероприятия по установлению его владельца.