"Умные" парковки, светофоры и остановки появятся в Приморье

14.01.20 09:39

© РИА Новости. Макс Ветров

14 января. Interfax-Russia.ru - Новые системы управления городским хозяйством появятся в Приморье благодаря проекту "Умный город", сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" заместитель председателя правительства Приморского края - министр цифрового развития и связи региона Сергей Максимчук.

"В крае заработают современные системы управления транспортом, включая "умные" парковки, светофоры, остановки, информирование на транспорте. Появится также интеллектуальное видеонаблюдение. В сфере ЖКХ будет реализован единый информационно-расчетный центр, общегородская цифровая платформа для взаимодействия жителей с администрациями городов, будет работать единый центр обработки данных", - сказал Максимчук.

По его словам, решения в рамках проекта "Умный город" позволят улучшить ключевые показатели качества жизни, среди которых - снижение уровня преступности, сокращение времени, проведенного в транспорте, улучшение экологической ситуации.

Инфраструктуру для проекта "Умный город", который распространят на всю территорию края, будут строить в течение пяти лет.

"Пилотный проект по развитию городской цифровой среды в Приморье предполагает обновление существующих элементов "Умного города" и ввод новых инфраструктурных систем, начиная с 2020 года и до 2025 года. Основной этап реализации проекта придется на 2021-2022 годы, часть инфраструктуры может быть запущена уже в этом году", - отметил Максимчук.

"Пилотное" внедрение проекта в Приморье начнется во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Сейчас в этих городах проводится аудит имеющихся городских систем. По его итогам станет понятно, какую инфраструктуру необходимо строить.

Как сообщалось, с 2018 года в России в рамках национального проекта "Цифровая экономика" реализуется пилотный проект "Умный город", участие в котором принимают 40 городов.