Уроки в школах столицы Камчатки отменили из-за снегопада

14.01.20 09:43

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

14 января. Interfax-Russia.ru - Занятия для всех классов первой и второй смен в школах Петропавловска-Камчатского во вторник отменены из-за прошедшего снегопада и обилия снегоуборочной техники, работающей на улицах города, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"Кроме того отменены занятия в учреждениях дополнительного образования", - говорится в сообщении.

Снегоуборочные машины во вторник расчищают дороги, межквартальные проезды, дворы, подходы к соцобъектам в Петропавловске-Камчатском. Власти краевого центра рекомендуют горожанам не выпускать детей на прогулки.

Тихоокеанский циклон, накрывший в понедельник юг полуострова, принес снегопады с ветром в города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск, а также в Елизовский и Усть-Большерецкий районы. Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в камчатском гидрометеоцентре, в Петропавловске-Камчатском выпало 22 мм осадков, что составляет 16% от месячной нормы.

"Сейчас циклон смещается на север края. В Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском районах ожидаются сильные снегопады при штормовом ветре". - сказал представитель гидрометеоцентра.

Он отметил, что уже в среду на юге края осадки прекратятся, но ожидается сильный ветер.

Как сообщалось, в нескольких районах полуострова, в том числе в Петропавловске-Камчатском, объявлено штормовое предупреждение о повышенной опасности схода лавин.