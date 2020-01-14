Пенсионеров из сел Хабаровского края будут бесплатно возить на диспансеризацию

14.01.20 09:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

14 января. Interfax-Russia.ru - Шесть новых автобусов для перевозки пенсионеров из сел к местам плановой диспансеризации поступили в Хабаровский край в рамках нацпроекта "Демография", сообщается на сайте правительства региона.

"Благодаря дополнительному финансированию из федерального бюджета еще шесть комплексных центров социального обслуживания населения в районах имени Лазо, Верхнебуреинском, Нанайском, Николаевском, Комсомольском, Советско-Гаванском получили ключи от автомобилей. Всего на покупку из федерального бюджета выделено около 23 млн рублей", - говорится в сообщении.

Автомобили марки "ГАЗель Next" рассчитаны на перевозку 5-6 человек в день. Они оборудованы электрическими подъемниками и специальным местом для пассажиров в инвалидной коляске.

"За 2020 год мы планируем охватить услугой не менее 14 тысяч человек старше 65 лет, проживающих в селах. Пожилых людей будут бесплатно доставлять в медицинские организации на диспансеризацию и осмотры для раннего выявления заболеваний. Организацией перевозки пенсионеров будут заниматься мобильные бригады, созданные при комплексных центрах социального обслуживания населения", - приводятся в сообщении слова министра социальной защиты края Светланы Петуховой.

Как сообщалось, по инициативе президента РФ Владимира Путина в стране реализуется национальный проект "Демография". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Цель проекта - повышение уровня жизни пожилых людей, обеспечение доступности и качества социальных и медицинских услуг, ликвидация очередности в учреждениях соцобслуживания.