Мемориалы с бронепоездом и Т-34 появятся в Тульской области к 75-летию Победы

14.01.20 09:54

Фото с сайта правительства Тульской области

14 января. Interfax-Russia.ru - Три мемориальных комплекса и новый музей будут открыты в районах Тульской области к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба облправительства.

"Это масштабный мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-фронтовикам в Туле, мемориальный сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34 близ Тулы. Мемориальный комплекс "Бронепоезд №16" будет открыт в парке "Патриот-Тула". В Чекалине появится новый музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. В Узловой будет отремонтировано здание железнодорожного вокзала с музеем и комплекс героям-освободителям", - говорится в сообщении.

Также в 2020 году будет отремонтировано 14 мемориалов и воинских захоронений в Куркинском, Каменском, Ефремовском, Киреевском, Арсеньевском районах и в Новомосковске.

Всего на территории Тульской области располагается 847 мемориальных комплексов и воинских захоронений.

Региональный план празднования Дня Победы включает более 400 мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

В этом году пройдет межрегиональный театральный фестиваль "Будем жить". В репертуар тульских театров вошли работы военной тематики, которые в этом году пройдут в гастрольном формате. В мае в Тульской области пройдет ежегодный Всероссийский фестиваль военного кино им. Юрия Озерова.

9 мая на главной площади города-героя Тулы возле кремля состоится военный парад. В этом году планируется вынос копий десяти штандартов, под которыми выходили на парад Победы 1945 года сводные полки фронтов. Эти штандарты пронесут военнослужащие, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны. Парад откроет знаменная группа с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ из военнослужащих президентского полка. В механизированной парадной колонне планируется участие 30 единиц боевой техники.

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боях Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".