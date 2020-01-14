Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
На взятках: СКР уверен в коррупционном происхождении 8 млрд рублей, найденных у Захарченко
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.01.20 09:54

Мемориалы с бронепоездом и Т-34 появятся в Тульской области к 75-летию Победы

Фото с сайта правительства Тульской области
14 января. Interfax-Russia.ru - Три мемориальных комплекса и новый музей будут открыты в районах Тульской области к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба облправительства.

"Это масштабный мемориальный комплекс, посвященный энергетикам-фронтовикам в Туле, мемориальный сквер с монументом в честь экипажа танка Т-34 близ Тулы. Мемориальный комплекс "Бронепоезд №16" будет открыт в парке "Патриот-Тула". В Чекалине появится новый музей, посвященный событиям Великой Отечественной войны. В Узловой будет отремонтировано здание железнодорожного вокзала с музеем и комплекс героям-освободителям", - говорится в сообщении.

Также в 2020 году будет отремонтировано 14 мемориалов и воинских захоронений в Куркинском, Каменском, Ефремовском, Киреевском, Арсеньевском районах и в Новомосковске.

Всего на территории Тульской области располагается 847 мемориальных комплексов и воинских захоронений.

Региональный план празднования Дня Победы включает более 400 мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

В этом году пройдет межрегиональный театральный фестиваль "Будем жить". В репертуар тульских театров вошли работы военной тематики, которые в этом году пройдут в гастрольном формате. В мае в Тульской области пройдет ежегодный Всероссийский фестиваль военного кино им. Юрия Озерова.

9 мая на главной площади города-героя Тулы возле кремля состоится военный парад. В этом году планируется вынос копий десяти штандартов, под которыми выходили на парад Победы 1945 года сводные полки фронтов. Эти штандарты пронесут военнослужащие, одетые в форму солдат Великой Отечественной войны. Парад откроет знаменная группа с копией Знамени Победы и государственным флагом РФ из военнослужащих президентского полка. В механизированной парадной колонне планируется участие 30 единиц боевой техники.

Почти 500 тыс. жителей Тульской области участвовали в боях Великой Отечественной войны, около 89 тыс. из них погибли, свыше 90 тыс. пропали без вести, более 3 тыс. умерли в немецких концлагерях. Свыше 170 тыс. жителей Тулы и области были награждены орденами и медалями. 266 туляков удостоены звания Героя Советского Союза, среди них четверо - дважды герои. 42 туляка стали полными кавалерами солдатского ордена Славы.

За мужество и героизм Туле в декабре 1976 года было присвоено почетное звание "Город-герой".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.01.20 10:17
Инвесторы построят девять промышленных предприятий в Москве
.
  13.01.20 14:46
Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве
.
  13.01.20 11:20
Самыми активными по программе реновации стали пять районов столицы
.
  13.01.20 10:19
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году
.
  13.01.20 09:11
Хранение эвакуируемого автомобиля можно оплатить в приложении "Парковки Москвы"
.
  12.01.20 21:54
СКР: неправильные действия командира привели к катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
.
  10.01.20 15:44
Генерал ВС РФ Чварков получил условный срок за мошенничество на 4,3 млн рублей
.
  10.01.20 14:04
В новогодние праздники Третьяковку посетили свыше 100 тысяч человек
.
  10.01.20 13:11
Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket