Орловская область в 2020г увеличит посевные площади под сельхозкультуры на 4%

14.01.20 09:57

© РИА Новости. Александр Кондратюк

14 января. Interfax-Russia.ru - Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами в Орловской области в 2020 году составит 1 млн 300 тыс. гектаров, что на 54,4 тыс. га, или на 4,4% больше, чем было отведено под сев в 2019 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

Под урожай текущего года посеяно 451,4 тыс. га озимых зерновых культур (рост на 3,3 тыс. га к 2019 году).

Яровой сев в хозяйствах всех категорий планируется провести на площади 795,7 тыс. га. В том числе будет посеяно 456,7 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур; 280,7 тыс. га - технических культур; 45,3 тыс. га - кормовых культур; 22,5 тыс. га - картофеля и овощебахчевых культур.

Отмечается, что потребность сельскохозтоваропроизводителей в льготных краткосрочных кредитах на проведение весенних полевых работ в 2020 году составляет 6,2 млрд рублей.

На текущий год между правительством Орловской области и федеральными органами власти заключены соглашения о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов в объеме 1 млрд 334 млн рублей.