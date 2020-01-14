|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.01.20 09:57
Орловская область в 2020г увеличит посевные площади под сельхозкультуры на 4%
Под урожай текущего года посеяно 451,4 тыс. га озимых зерновых культур (рост на 3,3 тыс. га к 2019 году).
Яровой сев в хозяйствах всех категорий планируется провести на площади 795,7 тыс. га. В том числе будет посеяно 456,7 тыс. га яровых зерновых, зернобобовых и крупяных культур; 280,7 тыс. га - технических культур; 45,3 тыс. га - кормовых культур; 22,5 тыс. га - картофеля и овощебахчевых культур.
Отмечается, что потребность сельскохозтоваропроизводителей в льготных краткосрочных кредитах на проведение весенних полевых работ в 2020 году составляет 6,2 млрд рублей.
На текущий год между правительством Орловской области и федеральными органами власти заключены соглашения о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов в объеме 1 млрд 334 млн рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket