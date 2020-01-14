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14.01.20 10:10

Россияне в 2019 году становились банкротами в 1,6 раз чаще

Фото Александра Левчука
14 января. Interfax-Russia.ru - Суды в 2019 году признали банкротами 68980 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, что на 56,8% больше, чем годом ранее, следует из сообщений арбитражных управляющих в "Федресурсе" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, fedresurs.ru).

Граждане инициировали процедуру собственного банкротства в 90,7% дел (86,1% в 2018 году), кредиторы - в 7,5% дел (12,5%), а Федеральная налоговая служба - в 1,7% (1,4%). В этом отношении ситуация в сфере личных банкротств кардинально отличается от корпоративных - там в подавляющем большинстве случаев (78,6% в 2019 году) инициатива обращения в суд с заявлением о несостоятельности исходит от кредиторов.

"Люди сами заинтересованы в собственном банкротстве и пытаются решить для себя проблему непосильных долгов, возникающих из-за финансовой неграмотности и неспособности рассчитать требуемые выплаты по многочисленным кредитам вследствие неблагоприятного изменения жизненных обстоятельств (болезни или потери работы) либо неудачных попыток начать собственный бизнес", - отмечает руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Кредиторы в процедурах банкротства граждан практически не получают назад своих средств. Так, по итогам завершившихся в 2019 году процедур из 225,6 млрд рублей, включенных в реестры требований, кредиторы вернули себе 8 млрд рублей (3,5%). Впрочем, это несколько больше, чем в 2018 году - тогда сумма возврата составила 6,6 млрд рублей из 239,8 млрд рублей (2,7%).

Многие должники оставили кредиторов и вовсе ни с чем - в 71% дел в 2019 году против 65% в 2018 году. Основная причина в том, что еще на входе в процедуру у граждан отсутствовало имущество, выручка от продажи которого могла бы пойти на выплаты (у 78% и 76% в указанные периоды по данным об инвентаризации).

Максимальное число новых банкротств в пересчете на 100 тыс. населения в 2019 году зафиксировано в Калмыкии (112), Пензенской (111) и Вологодской областях (102). В 2018 году в "лидерах" были эти же регионы, но в другом порядке: Вологодская область (80), Калмыкия (75) и Пензенская область (62).

В целом по России в 2019 году зафиксировано 47 новых банкротов на 100 тыс. населения. В 2018 году их было 30.

В абсолютном выражении больше всего личных банкротств в столичном регионе. В 2019 году в Москве суды признали банкротами 5089 человек (рост на 44,9% к 2018 году). На втором месте Московская область (4315 человек; +65,6%), за ней идет Самарская область (3003; +75,1%), Свердловская область (2881; +85%) и Санкт-Петербург (2815; +29,2%).

ПОТЕНЦИАЛ НЕ ИСЧЕРПАН

Процедура личного банкротства появилась в России в октябре 2015 года, и за четыре года ее существования ей в общей сложности воспользовались 163235 российских граждан. Это 16% потенциальных банкротов, которых, по оценкам кредитных бюро, в России около 1 млн человек. К ним относятся те граждане, которые имеют долг свыше 500 тыс. рублей (пороговый уровень, позволяющий кредиторам инициировать процедуру банкротства) и допускают просрочку платежа более 90 дней.

В 2018-2019 ежемесячно в такой ситуации оказывались 42-55 тыс. человек, говорит генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович.

Пока не все эти граждане могут рассчитывать на процедуру банкротства, главным образом из-за ее дороговизны. Ее стоимость сейчас составляет в среднем 70-75 тыс. рублей для простых дел, не осложненных оспариванием сделок, говорит Юхнин.

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