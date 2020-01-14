Инвесторы построят девять промышленных предприятий в Москве

14.01.20 10:17

Фото с официального сайта мэра Москвы

14 января. Interfax-Russia.ru - Девять земельных участков под строительство промышленных производств реализовано через городские аукционы Москвы за семь лет, сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

"С 2013 года через аукционы столицы реализованы 9 лотов, победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тыс. кв. м будет построено до 2027 года на юге Москвы", - цитирует пресс-служба вице-мэра.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, подобные аукционы "специального назначения" обычно собирают ограниченное количество претендентов.

"Сравнительные данные за семь лет показывают, что уровень конкуренции на торгах за право аренды земли под промышленное строительство - примерно три компании на лот. При этом следует понимать, что организация промышленного производства требует от инвестора значительных затрат, выполнения определенных требований и продуманной бизнес-стратегии. Тем не менее, интерес к подобным лотам остается. Например, в 2019 году было реализовано четыре подобных лота, в каждом аукционе, в среднем, участвовало 5 инвесторов", - пояснил Дёгтев.

По его словам, цена аренды таких земельных участков стартует от 617,8 тыс. руб.

Инвесторы также могут получить у города земельные участки под промышленные производства без торгов.

"С 2016 года Градостроительно-земельной комиссией города Москвы в части предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов принято решение о реализации 32 масштабных инвестиционных проектов. Это 41 земельный участок общей площадью 76,3 га с предельно возможной площадью строительства объектов более 1 млн кв.м. Общий объем планируемых инвестиций в реализацию данных проектов составляет 52,9 млрд руб., количество вновь создаваемых рабочих мест - 13,82 тыс.", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.