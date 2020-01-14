Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
На взятках: СКР уверен в коррупционном происхождении 8 млрд рублей, найденных у Захарченко
   
Не поддаваться панике: новая волна сообщений о лжеминированиях прокатилась по Дальнему Востоку
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.01.20 10:17

Инвесторы построят девять промышленных предприятий в Москве

Фото с официального сайта мэра Москвы
14 января. Interfax-Russia.ru - Девять земельных участков под строительство промышленных производств реализовано через городские аукционы Москвы за семь лет, сообщили в столичном департаменте по конкурентной политике со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова.

"С 2013 года через аукционы столицы реализованы 9 лотов, победители торгов построят предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тыс. кв. м будет построено до 2027 года на юге Москвы", - цитирует пресс-служба вице-мэра.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дёгтева, подобные аукционы "специального назначения" обычно собирают ограниченное количество претендентов.

"Сравнительные данные за семь лет показывают, что уровень конкуренции на торгах за право аренды земли под промышленное строительство - примерно три компании на лот. При этом следует понимать, что организация промышленного производства требует от инвестора значительных затрат, выполнения определенных требований и продуманной бизнес-стратегии. Тем не менее, интерес к подобным лотам остается. Например, в 2019 году было реализовано четыре подобных лота, в каждом аукционе, в среднем, участвовало 5 инвесторов", - пояснил Дёгтев.

По его словам, цена аренды таких земельных участков стартует от 617,8 тыс. руб.

Инвесторы также могут получить у города земельные участки под промышленные производства без торгов.

"С 2016 года Градостроительно-земельной комиссией города Москвы в части предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов принято решение о реализации 32 масштабных инвестиционных проектов. Это 41 земельный участок общей площадью 76,3 га с предельно возможной площадью строительства объектов более 1 млн кв.м. Общий объем планируемых инвестиций в реализацию данных проектов составляет 52,9 млрд руб., количество вновь создаваемых рабочих мест - 13,82 тыс.", - добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  13.01.20 14:46
Салют в честь освобождения Варшавы будет дан в пятницу в Москве
.
  13.01.20 11:20
Самыми активными по программе реновации стали пять районов столицы
.
  13.01.20 10:19
Реконструкция Каховской линии метро завершится в 2022 году
.
  13.01.20 09:11
Хранение эвакуируемого автомобиля можно оплатить в приложении "Парковки Москвы"
.
  12.01.20 21:54
СКР: неправильные действия командира привели к катастрофе SSJ-100 в "Шереметьево"
.
  10.01.20 16:38
Три фигуранта дела Baring Vostok останутся в СИЗО до середины февраля
.
  10.01.20 15:44
Генерал ВС РФ Чварков получил условный срок за мошенничество на 4,3 млн рублей
.
  10.01.20 14:04
В новогодние праздники Третьяковку посетили свыше 100 тысяч человек
.
  10.01.20 13:11
Москва поднялась на пятое место в рейтинге лучших городов мира
.
  10.01.20 12:53
Более 50 объектов в Москве исключены из списка долгостроев в 2019 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket