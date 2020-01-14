Грипп пока "активизировался" в трех российских регионах

14.01.20 10:20

© РИА Новости. Максим Богодвид

14 января. Interfax-Russia.ru - В РФ уровень заболеваемости гриппом пока невысокий на фоне начала эпидемии в некоторых странах Европы, заявляют в Роспотребнадзоре.

"Преимущественно россияне болеют из-за респираторных вирусов негриппозной этиологии: это вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы... Тем не менее, доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов увеличивается. Кроме того, зафиксировано незначительное превышение недельных эпидемических порогов по гриппу в трех российских регионах: Алтайском крае, Приморском крае и Астраханской области", - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Там напомнили, что в России привит от гриппа каждый второй житель страны (73,95 млн. человек).