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14.01.20 10:27

Руководство лицея в Ижевске задолжало зарплату двум десяткам педагогов

© РИА Новости. Максим Богодвид
14 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам лицея в Ижевске, сообщает СУ СКР по Удмуртии во вторник.

"С мая по июль 2019 года руководство АМОУ "Гуманитарный лицей" не выплачивало свыше двух месяцев заработную плату работникам. Сумма образовавшейся задолженности составила 635,4 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). Потерпевшим по делу признан 21 работник лицея.

В настоящее время следователи изучают бухгалтерскую документацию учреждения, допрашивают свидетелей и потерпевших.

В республиканском СУ СКР агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что зарплата не выплачивалась педагогам лицея.

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